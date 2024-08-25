Дубль Галдамеса за 5 минут принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» в РПЛ

«Крылья Советов» пропустили первыми, но потом забили «Пари НН» три мяча и одержали победу в шестом туре РПЛ. Галдамес — шестой игрок в РПЛ с 2009 года, забивший прямым ударом со штрафного и головой в одном матче

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» победили «Пари НН» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Самаре завершился со счетом 3:1. У нижегородской команды забил Хуан Боселли на 57-й минуте.

У хозяев дубль за пять минут оформил чилийский новичок Томас Галдамес (71, 76), а окончательный счет в матче установил аргентинский полузащитник Франко Орозко (90).

Галдамес — шестой игрок в РПЛ с 2009 года, забивший прямым ударом со штрафного и головой в одном матче. Ранее это удавалось Алану Дзагоеву (2009), Томашу Чижеку (2010), Расиму Тагирбекову (2011), Владимиру Хозину (2012) и Малкому (2023).

А дубль за «Крылья» среди защитников в XXI веке оформлял только Юрий Горшков против «Спартака» в прошлом году, отмечает Opta.

«Крылья Советов» одержали вторую победу в РПЛ и с шестью очками занимают девятое место в таблице. Следующий матч самарцы проведут c махачкалинским «Динамо» 1 сентября.

«Пари НН» проиграл второй матч подряд в турнире, в седьмом туре он примет петербургский «Зенит» 31 августа. У нижегородского клуба шесть очков и десятое место.