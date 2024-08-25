Дубль Галдамеса за 5 минут принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН»
Самарские «Крылья Советов» победили «Пари НН» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Самаре завершился со счетом 3:1. У нижегородской команды забил Хуан Боселли на 57-й минуте.
У хозяев дубль за пять минут оформил чилийский новичок Томас Галдамес (71, 76), а окончательный счет в матче установил аргентинский полузащитник Франко Орозко (90).
Галдамес — шестой игрок в РПЛ с 2009 года, забивший прямым ударом со штрафного и головой в одном матче. Ранее это удавалось Алану Дзагоеву (2009), Томашу Чижеку (2010), Расиму Тагирбекову (2011), Владимиру Хозину (2012) и Малкому (2023).
А дубль за «Крылья» среди защитников в XXI веке оформлял только Юрий Горшков против «Спартака» в прошлом году, отмечает Opta.
«Крылья Советов» одержали вторую победу в РПЛ и с шестью очками занимают девятое место в таблице. Следующий матч самарцы проведут c махачкалинским «Динамо» 1 сентября.
«Пари НН» проиграл второй матч подряд в турнире, в седьмом туре он примет петербургский «Зенит» 31 августа. У нижегородского клуба шесть очков и десятое место.
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