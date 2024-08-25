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Футболист «Зенита» объяснил поцелуй в лоб от тренера «Спартака»

Станкович поцеловал в лоб Эраковича, который заработал удаление во втором тайме матча со «Спартаком» (0:0). Защитник «Зенита» заявил, что это не благодарность за удаление и «в пылу борьбы разное происходит»
Страхиня Эракович
Страхиня Эракович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович, которого главный тренер «Спартака» поцеловал во время матча в лоб и потом назвал «практически сыном», прокомментировал «Матч ТВ» инцидент.

«Зенит» накануне сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в шестом туре РПЛ. Эракович получил вторую желтую карточку на 62-й минуте и оставил хозяев в меньшинстве. Деян Станкович поддержал уходившего с поля футболиста, поцеловав его в лоб, а на пресс-конференции заявил, что знает его с детства.

Журналисты в разговоре с футболистом отметили, что многие трактовали поведение Станковича как благодарность за удаление, Эракович в ответ сказал: «В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки. Я — игрок «Зенита».

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Фото:. Александр Демьянчук / ТАСС

Эракович извинился за удаление и назвал свои фолы необязательными.

Защитник играл под руководством Станковича в «Црвене звезде» в 2019–2022 годах.

«Зенит» второй матч РПЛ подряд завершил вничью и в воскресенье может упустить лидерство в турнирной таблице.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Спартак Москва Деян Станкович
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