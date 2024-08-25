Квинси Промес записал песню про Москву

Контракт Промеса со «Спартаком» завершился 1 июля — форвард не может покинуть ОАЭ из-за запроса на экстрадицию от Нидерландов. Футболист записал новый трек с рэп-исполнителем Chardy

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес записал новый трек Moscow с рэп-исполнителем Chardy. Об этом сообщается на странице Chardy в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Chardy опубликовал видео с Промесом, который исполняет песню возле внедорожника на парковке. В песне есть слова: «Ты не смог бы провести ни одного дня на моем месте».

«Спартак» летом сообщил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.