Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли в нулевую ничью на «Газпром-Арене». Что говорят о матче — в подборке «РБК Спорт»

Фото: . Александр Демьянчук / ТАСС

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:0.

С середины второго тайма петербургский клуб играл в меньшинстве. На 62-й минуте защитник «Зенита» Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Последний раз «красно-белые» побеждали петербуржцев в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1). В прошлом сезоне команды провели между собой четыре матча, «Зенит» одержал две победы и два раза сыграл вничью.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что матч получился сложным. «Что касается первого тайма, то нам не хватало движения и агрессии, во втором тайме начали гораздо лучше, но удаление повлияло на ход матча. Нам пришлось иногда обороняться. Моментами в меньшинстве мы играли лучше. Было много борьбы и эмоций. Обилия голевых моментов мы сегодня не увидели», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович «отдал должное» голкиперу «Зенита» Евгению Латышонку. «В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака», — сказал Станкович.

«Зенит» набрал 14 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 11 очками расположился на четвертой строчке.

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Матч был на среднем уровне. До удаления Эраковича игра была абсолютно неинтересной: сплошная суета, стычки, карточки, постоянные остановки — ничего из внятного команды не показали. Но после удаления игрока «Зенита» игра преобразилась: проявилось мастерство, стали видны хорошие индивидуальные и командные действия. Это уже была настоящая игра, которая скрасила неинтересный матч.

Результат, на мой взгляд, закономерен, хотя «Спартак» был ближе к победе. Моментов в игре было немного, и нельзя сказать, что «Спартак» упускал шанс за шансом. Латышонок несколько раз спас команду в ключевых моментах, а Барриос блестяще сыграл в одном из них. Поэтому нельзя сказать, что «Спартаку» чего-то не хватило — такова игра: кто-то атакует, кто-то обороняется.

У меня нет сомнений, что «Спартак» будет бороться за высокие места. Команда уже показывает хорошую игру, плюс у них сильная скамейка. Думаю, «Спартак» реально будет бороться за высокие позиции, и, возможно, даже за чемпионство», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Андрей Червиченко, бывший президент московского «Спартака»

«Матч между «Зенитом» и «Спартаком» получился неплохим. По зрелищности было много интересного: единоборства, накал, моменты. Не всегда обилие мячей говорят о зрелищности матча. Хотя голов и не было, игра все равно была увлекательной.

Судейство Мешкова вызвало много вопросов. Судья ошибался, одинаковые эпизоды оценивал по-разному. Думаю, что больше недовольны должны быть «зенитовцы», поскольку за фол, из-за которого был удален Эракович, спартаковские игроки дважды совершили такое же нарушение, но они не получили и желтой.

В целом, Эракович явно лучше своего предшественника, это заметно. Но пока делать окончательные выводы рано — думаю, что оценивать его работу стоит хотя бы после десятого тура», — заявил Червиченко «РБК Спорт».

Андрей Аршавин, бывший капитан «Зенита» и сборной России

«Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно. То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча. А потом «Спартак» на минут 10–15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Егор Титов, бывший футболист «Спартака» и сборной России

«Можно сказать, что матч с «Зенитом» — это лучшая игра при Станковиче. «Спартак» очень мало пропускает. Станкович стабилизировал состав, поэтому есть результат. Очередной матч на ноль, с чем можно поздравить команду. Конечно, надо было дожимать в этой игре. Были моменты. У Латышонка, видимо, после подписания контракта с «Зенитом» открылось второе дыхание. Мы видим, что парень тащит все и у него есть какое-то вдохновение.

Скорее всего, ничья закономерна. Скажем так, что никто очки не потерял. Особенно мы, болельщики, потому что матч держал. Хотели концовку, чтобы «Спартак» забил и были моменты. Но в то же время, мы видели, что «Зенит» мог забивать. Опять потеряны очки «Зенита». Для других это стимул и показатель, что можно играть с «Зенитом» даже на их поле. Играть в активный футбол, в высокий прессинг. Этот матч, однозначно, можно занести в актив «Спартаку», — цитирует Титова «Чемпионат».