Станкович заявил, что удаленный игрок «Зенита» ему «практически как сын»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» поддержал защитника петербуржцев Страхиню Эраковича, который был удален в этой игре.
«Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две желтых. Но даже если я играю против брата, то хочу победить», — цитирует Станковича «Чемпионат».
Встреча завершилась со счетом 0:0. 23-летний Эракович во втором тайме за шесть минут получил две желтые карточки.
Эракович играл под руководством Станковича в «Црвене звезде» в 2019–2022 годах.
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