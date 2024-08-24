Станкович об удалении защитника «Зенита» Эраковича: он мне практически как сын

Станкович заявил, что удаленный игрок «Зенита» ему «практически как сын»

Главный тренер «Спартака» поддержал защитника «Зенита» Страхиню Эраковича после удаления в матче шестого тура РПЛ

Деян Станкович (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» поддержал защитника петербуржцев Страхиню Эраковича, который был удален в этой игре.

«Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две желтых. Но даже если я играю против брата, то хочу победить», — цитирует Станковича «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 0:0. 23-летний Эракович во втором тайме за шесть минут получил две желтые карточки.

Эракович играл под руководством Станковича в «Црвене звезде» в 2019–2022 годах.