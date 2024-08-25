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Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золото

Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту Петрову вернули золото
Захар Петров первым пришел к финишу на 500-метровке, но результат ему не засчитали из-за падения в воду. Он подал протест, который удовлетворили. У Петрова уже три золота ЧМ в Самарканде
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российскому каноисту Захару Петрову, перевернувшему на финише заезда, после протеста вернули первое место на дистанции 500 м на чемпионате мира в Самарканде, следует из протокола на сайте соревнований.

Петрову ранее в воскресенье не засчитали результат из-за того, что он в концовке заезда выпал из каноэ. Победителем признали Сергея Тарновского из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.

Президент ВФГБК Евгений Архипов говорил, что шансы на успех протеста минимальные, но в итоге Петрова все же признали победителем.

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Спорт
Захар Петров

Петров в Самарканде ранее выиграл золото в двойке с Иваном Дмитриевым на 1000-метровке, а в воскресенье также победил в заезде смешанных четверок на 500 м — в одном экипаже с Софией Штиль, Екатериной Шляпниковой и Иваном Штылем.

Петров участвовал в Олимпиаде в Париже, где показал четвертые результаты в одиночке на 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на 500-метровке.

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Анна Сатдинова
каноэ Захар Петров
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