Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золото
Российскому каноисту Захару Петрову, перевернувшему на финише заезда, после протеста вернули первое место на дистанции 500 м на чемпионате мира в Самарканде, следует из протокола на сайте соревнований.
Петрову ранее в воскресенье не засчитали результат из-за того, что он в концовке заезда выпал из каноэ. Победителем признали Сергея Тарновского из Молдавии, который проиграл россиянину 0,019 секунды.
Президент ВФГБК Евгений Архипов говорил, что шансы на успех протеста минимальные, но в итоге Петрова все же признали победителем.
Петров в Самарканде ранее выиграл золото в двойке с Иваном Дмитриевым на 1000-метровке, а в воскресенье также победил в заезде смешанных четверок на 500 м — в одном экипаже с Софией Штиль, Екатериной Шляпниковой и Иваном Штылем.
Петров участвовал в Олимпиаде в Париже, где показал четвертые результаты в одиночке на 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на 500-метровке.
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