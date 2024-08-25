Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медаль
Российский каноист Захар Петров остался без медали на 500-метровке чемпионата мира в Самарканде, перевернувшись на самом финише.
Результат Петрова не засчитали, хотя его каноэ первым достигло финишной линии. В протоколе указано, что выступающий в нейтральном статусе россиянин не финишировал.
Победителем стал Сергей Тарновский из Молдавии (проиграл Петрову 0,019 секунды), серебро у чеха Мартина Фуксы, бронза у румына Кэтэлина Кирилэ.
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил «Матч ТВ», что на результат заезда был подан протест, но шансы вернуть золото Петрову «минимальные».
Ранее в Самарканде Петров взял золото в двойке с Иваном Дмитриевым на дистанции 1000 м.
Петров выступил на Олимпиаде в Париже в одиночке и двойке с Алексеем Коровашковым, в обоих случаях показав четвертый результат.
В воскресенье российские гребцы выиграли в Самарканде два золота: каноисты Коровашков и Екатерина Шляпникова стали первыми на дистанции 500 м в миксте, а байдарочницы Светлана Черниговская и Анастасия Долгова выиграли 200-метровку.
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