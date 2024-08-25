 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медаль

Российский каноист Петров перевернулся на финише на ЧМ и упустил медаль
Захар Петров первым добрался до финиша на 500-метровке, но перевернулся и выпал из каноэ, его результат не засчитали. В федерации подали протест, но оценили шансы вернуть медаль как минимальные
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский каноист Захар Петров остался без медали на 500-метровке чемпионата мира в Самарканде, перевернувшись на самом финише.

Результат Петрова не засчитали, хотя его каноэ первым достигло финишной линии. В протоколе указано, что выступающий в нейтральном статусе россиянин не финишировал.

Победителем стал Сергей Тарновский из Молдавии (проиграл Петрову 0,019 секунды), серебро у чеха Мартина Фуксы, бронза у румына Кэтэлина Кирилэ.

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил «Матч ТВ», что на результат заезда был подан протест, но шансы вернуть золото Петрову «минимальные».

Ранее в Самарканде Петров взял золото в двойке с Иваном Дмитриевым на дистанции 1000 м.

Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМ
Спорт
Захар Петров

Петров выступил на Олимпиаде в Париже в одиночке и двойке с Алексеем Коровашковым, в обоих случаях показав четвертый результат.

В воскресенье российские гребцы выиграли в Самарканде два золота: каноисты Коровашков и Екатерина Шляпникова стали первыми на дистанции 500 м в миксте, а байдарочницы Светлана Черниговская и Анастасия Долгова выиграли 200-метровку.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
каноэ Захар Петров
Материалы по теме
Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМ
Спорт
Каноист Петров последним из россиян остался без медали на Олимпиаде
Спорт
Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистомСпорт, 13:11
В Госдуме заявили о причастности США к задержанию ДуроваПолитика, 12:43
Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской областиПолитика, 12:41
Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медальСпорт, 12:33
В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне атак «Хезболлы»Общество, 12:32
Посольство России потребовало от Франции защитить права ДуроваПолитика, 12:28
Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операцииПолитика, 12:13
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»Политика, 11:56
В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенкомОбщество, 11:27
Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:09
Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взятокОбщество, 11:07
Лучшие детские банковские карты 2024 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 11:00
Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговореПолитика, 10:58
Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБКБизнес, 10:44