Российские каноисты упустили медаль Олимпиады на финише

Российские каноисты Петров и Коровашков стали четвертыми на Олимпиаде в Париже

Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в финальном заезде каноэ-двоек на 500 м, уступив перед самым финишем

Захар Петров и Алексей Коровашков (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков не смогли выиграть медаль Олимпиады в Париже в двойках на дистанции 500 м.

В финал россияне квалифицировались с лучшим временем и по ходу медального заезда шли вторыми, но на финише их обогнали экипажи из Италии и Испании.

Время россиян — 1 минута 41,27 секунды. От третьего места они отстали на 0,09 секунды.

Заезд выиграли китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.39,48), которые 6 августа установили олимпийский рекорд на этой дистанции (1.37,40).

Серебро у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини, бронза у испанцев Хоана Антони Морено и Диего Домингеса.

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Изначально за олимпийскую лицензию на 500-метровке должны были бороться Захар Петров и Михаил Павлов, но второго во время отбора в Венгрии в мае лишили нейтрального статуса за лайки под видео с выступлениями Владимира Путина.

Петрова и Павлова заменили Коровашков и Иван Штыль, которые завоевали путевку в Париж, но Штыля не допустили на Игры.

Коровашков — бронзовый призер ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратный чемпион мира, в паре со Штылем установил рекорд мира в двойке на 500-метровке (1.35,82) в 2014 году.

Петрову 22 года, он является победителем молодежных первенств мира и Европы.

Петров также выступает на Играх в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, полуфиналы и финал в этой дисциплине пройдут в пятницу.

Ранее в Париже из российских спортсменов только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева взяли серебро в парном разряде.