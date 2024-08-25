Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистом

Новак Джокович отметил, что Синнеру удалось избежать наказания в ситуации, в которой других спортсменов привлекали к ответственности. Карлос Алькарс признался, что знает мало подробностей о деле итальянца, но доверяет вердикту

Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Многие теннисисты разочарованы отсутствием последовательности в допинг-разбирательствах и сомневаются, что к ним относятся одинаково, заявил на пресс-конференции вторая ракетка мира Новак Джокович, комментируя случай итальянца Янника Синнера.

Синнер избежал дисквалификации за две мартовские положительные допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив их тем, что препарат использовал его массажист. Итальянец потерял только очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). О ситуации стало известно только 20 августа.

Джокович отметил, что все узнали о деле Синнера в тот момент, когда его уже оправдали, при этом сам итальянец и его команда были в курсе ситуации пять-шесть месяцев.

«Так что да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированных и четких протоколов. Я могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются в том, относятся ли к ним одинаково. <...> У многих игроков — не буду называть их, вы и так знаете, о ком я, — были похожие или одинаковые, практически одинаковые случаи, но результат у них был другим», — сказал Джокович.

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил на пресс-конференции, что допинг-скандал вокруг Синнера — сложная ситуация и он много чего о ней не знает, но верит в чистый спорт.

«Если они позволили Яннику продолжать играть, сказали, что он невиновен, то это все, что я знаю, и это все, о чем я могу говорить», — приводит слова Алькараса журналист Record Хосе Моргадо в соцсети X.

Синнер, Джокович и Алькарс стартуют на следующей неделе на US Open — последнем в сезоне турнире «Большого шлема».