 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистом

Джокович — о деле Синнера: многие теннисисты разочарованы непоследовательностью
Новак Джокович отметил, что Синнеру удалось избежать наказания в ситуации, в которой других спортсменов привлекали к ответственности. Карлос Алькарс признался, что знает мало подробностей о деле итальянца, но доверяет вердикту
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Многие теннисисты разочарованы отсутствием последовательности в допинг-разбирательствах и сомневаются, что к ним относятся одинаково, заявил на пресс-конференции вторая ракетка мира Новак Джокович, комментируя случай итальянца Янника Синнера.

Синнер избежал дисквалификации за две мартовские положительные допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив их тем, что препарат использовал его массажист. Итальянец потерял только очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). О ситуации стало известно только 20 августа.

Джокович отметил, что все узнали о деле Синнера в тот момент, когда его уже оправдали, при этом сам итальянец и его команда были в курсе ситуации пять-шесть месяцев.

«Так что да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированных и четких протоколов. Я могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются в том, относятся ли к ним одинаково. <...> У многих игроков — не буду называть их, вы и так знаете, о ком я, — были похожие или одинаковые, практически одинаковые случаи, но результат у них был другим», — сказал Джокович.

Кого из звезд тенниса ловили на допинге
Спорт
Янник Синнер

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил на пресс-конференции, что допинг-скандал вокруг Синнера — сложная ситуация и он много чего о ней не знает, но верит в чистый спорт.

«Если они позволили Яннику продолжать играть, сказали, что он невиновен, то это все, что я знаю, и это все, о чем я могу говорить», — приводит слова Алькараса журналист Record Хосе Моргадо в соцсети X.

Синнер, Джокович и Алькарс стартуют на следующей неделе на US Open — последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Янник Синнер Карлос Алькарас Новак Джокович
Материалы по теме
Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допинг
Спорт
Сборную Бахрейна по легкой атлетике отстранили на год за допинг-скандал
Спорт
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Мейвезер превзошел внука бывшего босса мафии в бою-реваншеСпорт, 14:41
Путин выслушал предложения боевых командиров по ситуации в приграничьеПолитика, 14:31
Отец Дурова сообщил, что случайно узнал о задержании сынаПолитика, 14:18
AFP рассказало о планах Дурова в ПарижеПолитика, 14:17
Китай попросил США перестать очернять его за позицию по УкраинеПолитика, 14:04
Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег МамалыгаОбщество, 13:52
Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотоСпорт, 13:42
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
NYT рассказала, как США поддерживают ВСУ в Курской областиПолитика, 13:38
ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежаИнвестиции, 13:31
Медведев пошутил об «армии Дурова» и призвал Макрона бежать из страныПолитика, 13:20
Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистомСпорт, 13:11
В Госдуме заявили о причастности США к задержанию ДуроваПолитика, 12:43
Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской областиПолитика, 12:41
Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медальСпорт, 12:33