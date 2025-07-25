Бублик 14-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP

Представитель Казахстана в полуфинале в Кицбюэле победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа и за титул сразится с французом Артюром Казо

Александр Бублик (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в австрийском Кицбюэле.

В 1/2 финала 28-летний Бублик, посеянный на турнире под первым номером, победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, 103-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче соперником Бублика будет француз Артюр Казо (100-й номер рейтинга ATP).

Бублик, 30-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету шесть титулов ATP, в финал он вышел в 14-й раз в карьере и второй турнир подряд (на прошлой неделе Бублик стал победителем в Гштааде).

Турнир в Кицбюэле категории ATP 250 с призовым фондом €596 тыс. завершится 26 июля.