Бублик 14-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP
Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP в австрийском Кицбюэле.
В 1/2 финала 28-летний Бублик, посеянный на турнире под первым номером, победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, 103-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
В решающем матче соперником Бублика будет француз Артюр Казо (100-й номер рейтинга ATP).
Бублик, 30-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету шесть титулов ATP, в финал он вышел в 14-й раз в карьере и второй турнир подряд (на прошлой неделе Бублик стал победителем в Гштааде).
Турнир в Кицбюэле категории ATP 250 с призовым фондом €596 тыс. завершится 26 июля.
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