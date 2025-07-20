Бублик впервые в карьере выиграл титул на грунте, обыграв 109-ю ракетку мира

Бублик впервые в карьере стал чемпионом на грунтовом покрытии

В финале турнира ATP в Гштааде представитель Казахстана обыграл аргентинца Хуана Мануэля, 109-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:3

Фото: Thomas F. Starke / Getty Images

Казахстанский теннисист, 34-я ракетка мира Александр Бублик стал победителем турнира ATP в швейцарском Гштааде.

В финале 28-летний Бублик, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл аргентинца Хуана Мануэля, 109-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Бублик выиграл свой второй титул в сезоне, шестой в карьере и первый на грунте. В последних 15 матчах он одержал 13 побед. Теннисист родился в Гатчине (Ленинградская область), и с 2016 года играет за Казахстан.

Общий призовой фонд турнира составляет €596 тыс.