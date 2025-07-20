Бублик впервые в карьере стал чемпионом на грунтовом покрытии
Казахстанский теннисист, 34-я ракетка мира Александр Бублик стал победителем турнира ATP в швейцарском Гштааде.
В финале 28-летний Бублик, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл аргентинца Хуана Мануэля, 109-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 7 минут.
Бублик выиграл свой второй титул в сезоне, шестой в карьере и первый на грунте. В последних 15 матчах он одержал 13 побед. Теннисист родился в Гатчине (Ленинградская область), и с 2016 года играет за Казахстан.
Общий призовой фонд турнира составляет €596 тыс.
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