РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартака» в 1-м туре РПЛ
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала все решения судьи Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщается на сайте РФС.
Игра состоялась 19 июля и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам. Московский клуб оспаривал три неназначенных пенальти (за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте, за толчок Маркиньоса на 51-й минуте) и решение судьи отменить гол Руслана Литвинова, забитый в компенсированное к первому тайму время (всего Казарцев отменил четыре гола в той игре).
Кроме того, «Динамо» оспаривало второе предупреждение защитнику Мохаммеду Аззи на 53-й минуте.
В итоге ЭСК признала правильными все спорные решения Казарцева.
Ранее арбитр не получил назначения на матчи второго тура РПЛ.
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