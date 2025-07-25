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Спорт ,  
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РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартака» в 1-м туре РПЛ

ЭСК поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» в первом туре РПЛ
«Спартак» оспаривал в ЭСК три неназначенных пенальти и один из своих отмененных голов
Василий Казарцев (слева)
Василий Казарцев (слева) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала все решения судьи Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщается на сайте РФС.

Игра состоялась 19 июля и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам. Московский клуб оспаривал три неназначенных пенальти (за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте, за толчок Маркиньоса на 51-й минуте) и решение судьи отменить гол Руслана Литвинова, забитый в компенсированное к первому тайму время (всего Казарцев отменил четыре гола в той игре).

Кроме того, «Динамо» оспаривало второе предупреждение защитнику Мохаммеду Аззи на 53-й минуте.

В итоге ЭСК признала правильными все спорные решения Казарцева.

Ранее арбитр не получил назначения на матчи второго тура РПЛ.

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