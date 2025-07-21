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Спорт ,  
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«Спартак» оспорил в РФС три неназначенных пенальти в первом туре РПЛ

Также московский клуб оспорил один из своих отмененных голов. Всего таких мячей в ворота махачкалинского «Динамо» было забито четыре
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;
Футболисты «Спартака» (Фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по пяти эпизодам в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В частности, московский клуб оспаривает три неназначенных пенальти:

  • за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте;
  • за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте;
  • за толчок Маркиньоса на 51-й минуте.

Также «Спартак» подал апелляцию на решение судьи отменить гол Руслана Литвинова, забитый в компенсированное к первому тайму время. Всего за игру главный арбитр Василий Казарцев не засчитал четыре гола москвичей: три в первом тайме и один — во втором.

Кроме того, несогласие клуба вызвало то, что Мохамеду Аззи не дали вторую желтую карточку за удар по ногам Эсекьеля Барко на 44-й минуте.

«Спартак» выиграл матч с четырьмя отмененными голами на старте сезона РПЛ
Спорт
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Матч состоялся 19 июля в Москве. «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику».

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