«Спартак» оспорил в РФС три неназначенных пенальти в первом туре РПЛ
Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по пяти эпизодам в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В частности, московский клуб оспаривает три неназначенных пенальти:
- за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте;
- за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте;
- за толчок Маркиньоса на 51-й минуте.
Также «Спартак» подал апелляцию на решение судьи отменить гол Руслана Литвинова, забитый в компенсированное к первому тайму время. Всего за игру главный арбитр Василий Казарцев не засчитал четыре гола москвичей: три в первом тайме и один — во втором.
Кроме того, несогласие клуба вызвало то, что Мохамеду Аззи не дали вторую желтую карточку за удар по ногам Эсекьеля Барко на 44-й минуте.
Матч состоялся 19 июля в Москве. «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.
В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику».
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