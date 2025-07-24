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Спорт ,  
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Отменивший четыре гола «Спартака» арбитр не будет судить второй тур РПЛ

Арбитр Василий Казарцев, который в первом туре чемпионата обслуживал матч «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в первом туре, не получил назначения на второй тур РПЛ
Василий Казарцев
Василий Казарцев (Фото: Global Look Press)

Арбитр Василий Казарцев не получил назначения на матчи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В первом туре Казарцев был главным судьей матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0), в котором было отменено четыре мяча, забитых столичным клубом.

Казарцев не будет обслуживать игры второго тура РПЛ ни в качестве основного судьи, ни в качестве резервного арбитра или видеоассистента.

«Спартак» оспорил в РФС три неназначенных пенальти в первом туре РПЛ
Спорт
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;

«Спартак» 21 июля после матча обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по пяти эпизодам игры. В частности, московский клуб оспаривает три неназначенных пенальти.

«Спартак» во втором туре 26 июля сыграет в домашнем матче с калининградской «Балтикой». Матч обслужит бригада Сергея Карасева.

Главные арбитры матчей второго тура РПЛ

  • «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан
  • «Спартак» — «Балтика»: судья — Сергей Карасёв
  • «Динамо» Москва — «Ростов»: судья — Павел Кукуян
  • «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
  • «Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников
  • ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов
  • «Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев
  • «Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой
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Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) судья ФК Спартак Москва
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