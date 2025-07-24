Отменивший четыре гола «Спартака» арбитр не будет судить второй тур РПЛ

Арбитр Василий Казарцев, который в первом туре чемпионата обслуживал матч «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в первом туре, не получил назначения на второй тур РПЛ

Василий Казарцев (Фото: Global Look Press)

Арбитр Василий Казарцев не получил назначения на матчи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В первом туре Казарцев был главным судьей матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0), в котором было отменено четыре мяча, забитых столичным клубом.

Казарцев не будет обслуживать игры второго тура РПЛ ни в качестве основного судьи, ни в качестве резервного арбитра или видеоассистента.

«Спартак» 21 июля после матча обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по пяти эпизодам игры. В частности, московский клуб оспаривает три неназначенных пенальти.

«Спартак» во втором туре 26 июля сыграет в домашнем матче с калининградской «Балтикой». Матч обслужит бригада Сергея Карасева.