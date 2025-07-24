Отменивший четыре гола «Спартака» арбитр не будет судить второй тур РПЛ
Арбитр Василий Казарцев не получил назначения на матчи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В первом туре Казарцев был главным судьей матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0), в котором было отменено четыре мяча, забитых столичным клубом.
Казарцев не будет обслуживать игры второго тура РПЛ ни в качестве основного судьи, ни в качестве резервного арбитра или видеоассистента.
«Спартак» 21 июля после матча обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по пяти эпизодам игры. В частности, московский клуб оспаривает три неназначенных пенальти.
«Спартак» во втором туре 26 июля сыграет в домашнем матче с калининградской «Балтикой». Матч обслужит бригада Сергея Карасева.
Главные арбитры матчей второго тура РПЛ
- «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан
- «Спартак» — «Балтика»: судья — Сергей Карасёв
- «Динамо» Москва — «Ростов»: судья — Павел Кукуян
- «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
- «Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников
- ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов
- «Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев
- «Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ