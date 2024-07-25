Елена Рыбакина назвала причину отказа от участия в Олимпиаде

Четвертая ракетка мира сообщила, что врачи категорически запретили ей выходить на корт после перенесенного бронхита

Елена Рыбакина (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Олимпиады 2024 года в Париже после перенесенного бронхита. Об этом говорится в заявлении спортсменки, которое опубликовано на сайте Федерации тенниса Казахстана.

Ранее 25 июля стало известно о снятии Рыбакиной с олимпийского турнира. В основной сетке в одиночном разряде ее заменит австралийка Дарья Сэвилл. В миксте дуэт Рыбакиной с Александром Бубликом заменят аргентинцы Максимо Гонсалес и Надя Подороска.

«После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт», — сказала Рыбакина.

Рыбакина разочарована, что не сможет сыграть в Париже. «Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к Парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться», — добавила теннисистка.

На Играх в Токио Рыбакина проиграла украинке Элине Свитолиной в матче за бронзу.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Она является победительницей Уимблдона 2022 года.