Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады из-за ангины

Янник Синнер заявил, что Олимпиада была одной из его главных целей на сезон, но перед Играми у него обнаружили тонзиллит, и врач настоятельно рекомендовал ему не ехать в Париж

Янник Синнер (Фото: AELTC / Joe Toth - Pool / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер сообщил в соцсети X, что не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже из-за болезни.

По словам 22-летнего итальянца, первая неделя подготовки к Играм прошла хорошо, но потом он почувствовал недомогание, и в итоге врач диагностировал у него тонзиллит и настоятельно рекомендовал не ехать в Париж.

Синнер отметил, что Олимпиада была одной из его главных целей на сезон, поэтому он очень разочарован.

Синнер в этом сезоне выиграл Australian Open, «Мастерс» в Майами и турниры ATP-500 в Галле и Роттердаме.

Девушка Синнера Анна Калинская ранее отказалась выступить на Играх, несмотря на допуск МОК.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.

В мужском одиночном разряде турнира выступят россияне Даниил Медведев (пятый в рейтинге ATP), Павел Котов (62) и Роман Сафиуллин (67). Кроме того, Медведев сыграет в парном разряде с Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.