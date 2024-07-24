Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады из-за ангины
Первая ракетка мира Янник Синнер сообщил в соцсети X, что не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже из-за болезни.
По словам 22-летнего итальянца, первая неделя подготовки к Играм прошла хорошо, но потом он почувствовал недомогание, и в итоге врач диагностировал у него тонзиллит и настоятельно рекомендовал не ехать в Париж.
Синнер отметил, что Олимпиада была одной из его главных целей на сезон, поэтому он очень разочарован.
Синнер в этом сезоне выиграл Australian Open, «Мастерс» в Майами и турниры ATP-500 в Галле и Роттердаме.
Девушка Синнера Анна Калинская ранее отказалась выступить на Играх, несмотря на допуск МОК.
Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.
В мужском одиночном разряде турнира выступят россияне Даниил Медведев (пятый в рейтинге ATP), Павел Котов (62) и Роман Сафиуллин (67). Кроме того, Медведев сыграет в парном разряде с Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой.
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