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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Елена Рыбакина снялась с Олимпиады

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В основной сетке представительницу Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с Олимпиады 2024 года в Париже.

Фамилия теннисистки пропала из сетки женского турнира и микста на сайте Игр.

Причина ее снятия неизвестна.

В основной сетке в одиночном разряде ее заменит австралийка Дарья Сэвилл, которая в первом круге сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

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Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Она выиграла Уимблдон в 2022 году, когда организаторы не допустили на турниры россиян и белорусов.

Ранее из-за ангины с Олимпиады снялся итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира.

Матчи олимпийского турнира стартуют 27 июля, они пройдут на кортах «Ролан Гаррос».

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Елена Рыбакина
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