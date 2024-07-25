Елена Рыбакина снялась с Олимпиады
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с Олимпиады 2024 года в Париже.
Фамилия теннисистки пропала из сетки женского турнира и микста на сайте Игр.
Причина ее снятия неизвестна.
В основной сетке в одиночном разряде ее заменит австралийка Дарья Сэвилл, которая в первом круге сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Она выиграла Уимблдон в 2022 году, когда организаторы не допустили на турниры россиян и белорусов.
Ранее из-за ангины с Олимпиады снялся итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира.
Матчи олимпийского турнира стартуют 27 июля, они пройдут на кортах «Ролан Гаррос».
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