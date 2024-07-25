Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Олимпиады

В основной сетке представительницу Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл

Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с Олимпиады 2024 года в Париже.

Фамилия теннисистки пропала из сетки женского турнира и микста на сайте Игр.

Причина ее снятия неизвестна.

В основной сетке в одиночном разряде ее заменит австралийка Дарья Сэвилл, которая в первом круге сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Она выиграла Уимблдон в 2022 году, когда организаторы не допустили на турниры россиян и белорусов.

Ранее из-за ангины с Олимпиады снялся итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира.

Матчи олимпийского турнира стартуют 27 июля, они пройдут на кортах «Ролан Гаррос».