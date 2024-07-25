Французскую бегунью не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба
Французская бегунья Сункамба Силла заявила, что ее не допустили к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, потому что она носит хиджаб. Об этом сообщает Associated Press.
«Вы отобрались на Олимпийские игры, организуемые в вашей стране, но не можете участвовать в церемонии открытия, потому что носите платок», — заявила 26-летняя легкоатлетка.
Силла выступит на Олимпийских играх в женской и смешанной эстафете на дистанции 4х400 м.
В Олимпийском комитете Франции заявили, что работают с Силлой над поиском решения, которое соответствовало бы светским требованиям к спортсменам. Во Франции на законодательном уровне действует запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). До этого ношение никабов и хиджабов было запрещено в государственных учебных заведениях, где с 2004 года действовал запрет на религиозную символику.
В том числе спортсменкам запрещено носить хиджабы во время соревнований. При этом на территории Олимпийской деревни его ношение разрешено.
На недавнем чемпионате Европы по легкой атлетике Силла выступала в специальной кепке, полностью покрывающей ее голову.
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