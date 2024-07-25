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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Французскую бегунью не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба

Французскую бегунью Силлу не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Во Франции на законодательном уровне запрещено носить хиджаб. В Олимпийском комитете Франции заявили, что ведут переговоры с Силлой, чтобы найти приемлемое решение. Ранее она выступала в кепке, полностью покрывающей ее голову
Соункамба Силла
Соункамба Силла (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская бегунья Сункамба Силла заявила, что ее не допустили к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, потому что она носит хиджаб. Об этом сообщает Associated Press.

«Вы отобрались на Олимпийские игры, организуемые в вашей стране, но не можете участвовать в церемонии открытия, потому что носите платок», — заявила 26-летняя легкоатлетка.

Силла выступит на Олимпийских играх в женской и смешанной эстафете на дистанции 4х400 м.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В Олимпийском комитете Франции заявили, что работают с Силлой над поиском решения, которое соответствовало бы светским требованиям к спортсменам. Во Франции на законодательном уровне действует запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). До этого ношение никабов и хиджабов было запрещено в государственных учебных заведениях, где с 2004 года действовал запрет на религиозную символику.

В том числе спортсменкам запрещено носить хиджабы во время соревнований. При этом на территории Олимпийской деревни его ношение разрешено.

На недавнем чемпионате Европы по легкой атлетике Силла выступала в специальной кепке, полностью покрывающей ее голову.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Олимпиада-2024 хиджаб
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