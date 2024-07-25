Российский владелец прав не заплатил МОК за показ Олимпиады в Париже

«Телеспорт», который владеет правами на показ летней Олимпиады, так и не продал их никому из вещателей. Сейчас трансляции олимпийских соревнований доступны для россиян только на сайте МОК

Фото: Benoit Doppagne / Global look press

Российский обладатель прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже — компания «Телеспорт Груп» — не произвел оплату за них Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника на медиарынке.

По их словам, компания, которая является оператором спортивных трансляций, должна была произвести расчет с МОК после продажи прав кому-то из российских вещателей. Но на данный момент права «Телеспорт» так и не реализовал.

В данный момент трансляции олимпийских соревнований в Париже доступны для россиян только на сайте МОК.

Официальное открытие Игр состоится уже в пятницу, 26 июля.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к основателю «Телеспорта» Петру Макаренко и в МОК.

Ранее владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин рассказал РБК, что получил 100% АО «Телеспорт Груп». Точную сумму сделки он не сообщил.

В среду в МОК заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».

Макаренко на протяжении долгих лет является владельцем прав на крупнейшие спортивные соревнования. Из публичных источников следует, что сейчас права на показ Олимпиады в Париже находятся у него. В 2022 году в интервью ТАСС он заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.