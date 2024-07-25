 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 
Эксклюзив

Российский владелец прав не заплатил МОК за показ Олимпиады в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
«Телеспорт», который владеет правами на показ летней Олимпиады, так и не продал их никому из вещателей. Сейчас трансляции олимпийских соревнований доступны для россиян только на сайте МОК
Фото: Benoit Doppagne / Global look press
Фото: Benoit Doppagne / Global look press

Российский обладатель прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже — компания «Телеспорт Груп» — не произвел оплату за них Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника на медиарынке.

По их словам, компания, которая является оператором спортивных трансляций, должна была произвести расчет с МОК после продажи прав кому-то из российских вещателей. Но на данный момент права «Телеспорт» так и не реализовал.

В данный момент трансляции олимпийских соревнований в Париже доступны для россиян только на сайте МОК.

Официальное открытие Игр состоится уже в пятницу, 26 июля.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к основателю «Телеспорта» Петру Макаренко и в МОК.

Ранее владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин рассказал РБК, что получил 100% АО «Телеспорт Груп». Точную сумму сделки он не сообщил.

В среду в МОК заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».

Макаренко на протяжении долгих лет является владельцем прав на крупнейшие спортивные соревнования. Из публичных источников следует, что сейчас права на показ Олимпиады в Париже находятся у него. В 2022 году в интервью ТАСС он заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Евгения Стогова Евгения Стогова
Петр Макаренко Телеспорт трансляция МОК
Материалы по теме
На Олимпиаде спортсменам выдали 10 тыс. салфеток для орального секса
Спорт
Объявлен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Спорт
На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 17:18
Небензя посоветовал Зеленскому принять условия Путина для заключения мираПолитика, 19:34
Интерес к блокчейну достиг рекорда. Что привлекает новичков крипторынкаКрипто, 19:27
Митрополита РПЦ сместили с должностей после обвинений в домогательствахОбщество, 19:18
Le Monde рассказала об обвиняемом в шпионаже во Франции шеф-повареПолитика, 19:08
Что влияло на цены драгметаллов на протяжении столетияРБК и Сбер, 19:06
Суд в Москве арестовал экс-главу строительной компании по делу ИвановаПолитика, 19:04
Патрушев заявил об угрозе мин для гражданских судов в Черном мореПолитика, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Елена Рыбакина снялась с ОлимпиадыСпорт, 19:02
Мурашко предупредил о риске ожирения и ранней смерти из-за недосыпаОбщество, 18:48
Приставы открыли производство по взысканию с Телегина ₽65 млн долговСпорт, 18:43
Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «дефолт неизбежен»Экономика, 18:36
Автозак с Абызовым попал в ДТППолитика, 18:31
Российский владелец прав не заплатил МОК за показ Олимпиады в ПарижеСпорт, 18:29
В Госдуме предложили оборудовать все парковки местами для электромобилейНедвижимость, 18:16