МОК на своем сайте начал показывать для россиян Олимпиаду
Трансляции олимпийских соревнований в Париже стали доступны для россиян на официальном сайте МОК.
Для просмотра трансляции нужно пройти бесплатную регистрацию, при этом России в списке стран нет, но можно выбрать Other (Другие).
У части пользователей уже после регистрации возникают проблемы с загрузкой трансляций.
В среду на Олимпиаде начались мужские турниры по футболу и регби.
В пресс-службе МОК в среду заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».
19 июля стало известно, что в России Игры можно будет посмотреть на официальном сайте МОК. Однако позднее информация об этом пропала.
По поводу телетрансляций информации также не было — рядом с обладателем прав на показ Игр в России «Телеспорт Груп» указано сокращение TBC (to be confirmed, подлежит подтверждению).
Главе и основному владельцу АО «Телеспорт» Петру Макаренко ранее были предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». В начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс