МОК на своем сайте начал показывать для россиян Олимпиаду

При регистрации на сайте МОК нельзя выбрать именно Россию как место жительства, а с загрузкой трансляции могут возникнуть проблемы. Пока это единственный способ официально посмотреть олимпийские соревнования

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Трансляции олимпийских соревнований в Париже стали доступны для россиян на официальном сайте МОК.

Для просмотра трансляции нужно пройти бесплатную регистрацию, при этом России в списке стран нет, но можно выбрать Other (Другие).

У части пользователей уже после регистрации возникают проблемы с загрузкой трансляций.

В среду на Олимпиаде начались мужские турниры по футболу и регби.

В пресс-службе МОК в среду заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».

19 июля стало известно, что в России Игры можно будет посмотреть на официальном сайте МОК. Однако позднее информация об этом пропала.

По поводу телетрансляций информации также не было — рядом с обладателем прав на показ Игр в России «Телеспорт Груп» указано сокращение TBC (to be confirmed, подлежит подтверждению).

Главе и основному владельцу АО «Телеспорт» Петру Макаренко ранее были предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». В начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест.