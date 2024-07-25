Решившая сменить гражданство россиянка вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в финал турнира WTA в румынском городе Яссы.
В полуфинале 21-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила француженку Хлоэ Паке, 106-ю ракетку мира, со счетом 6:2. 6:3.
В решающем матче Аванесян сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой. Обе россиянки впервые в карьере вышли в финал на турнире WTA.
Аванесян пришлось дважды выходить на корт 25 июля. Утром она доигрывала перенесенный накануне из-за дождя (при счете 2:0 в первом сете) матч 1/4 финала против румынки Жаклин Кристиан (7:5, 6:4).
Аванесян сейчас занимает 76-е место в мировом рейтинге. В июне заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщал, что теннисистка сменит спортивное гражданство на армянское.
Турнир в Яссах завершится 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет $232 тыс.
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