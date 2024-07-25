Решившая сменить гражданство россиянка вышла в финал турнира WTA

Элина Аванесян победила в 1/2 финала в румынских Яссах француженку Хлоэ Паке. В решающем матче ее соперницей будет 17-летняя соотечественница Мирра Андреева

Элина Аванесян (Фото: Paul Harding / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в финал турнира WTA в румынском городе Яссы.

В полуфинале 21-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила француженку Хлоэ Паке, 106-ю ракетку мира, со счетом 6:2. 6:3.

В решающем матче Аванесян сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой. Обе россиянки впервые в карьере вышли в финал на турнире WTA.

Аванесян пришлось дважды выходить на корт 25 июля. Утром она доигрывала перенесенный накануне из-за дождя (при счете 2:0 в первом сете) матч 1/4 финала против румынки Жаклин Кристиан (7:5, 6:4).

Аванесян сейчас занимает 76-е место в мировом рейтинге. В июне заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщал, что теннисистка сменит спортивное гражданство на армянское.

Турнир в Яссах завершится 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет $232 тыс.