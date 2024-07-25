Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA в румынском городе Яссы.
В полуфинале 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под первым номером, победила сербку Ольгу Данилович, 148-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
В третьем сете Данилович вела 5:2, подавала на матч и не реализовала два матчбола.
В решающем матче соперницей Андреевой станет победительница пары Элина Аванесян (Россия) — Хлоэ Паке (Франция).
Андреева второй раз вышла в полуфинал турнира WTA в карьере — ранее в этом сезоне она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос», где уступила итальянке Джасмин Паолини.
Турнир в Яссах завершится 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет $232 тыс.
Вскоре Андреевой предстоит принять участие в Олимпийских играх в Париже.
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