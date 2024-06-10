В Армении заявили, что российская теннисистка Аванесян сменит гражданство

Представитель армянского министерства заявил, что пока Элина Аванесян не получила гражданство и о ее переходе нельзя говорить официально. На счету 21-летней теннисистки пока нет трофеев WTA, но она была в топ-60 рейтинга

Элина Аванесян (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российская теннисистка Элина Аванесян, в 21 год занимающая 78-е место в мировом рейтинге, будет выступать за Армению. Об этом Armen Press заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

«Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального», — сказал министр.

По словам Гилояна, в Армении ждут, когда Аванесян получит гражданство страны, «чтобы все было официально».

В апреле в теннисистка говорила «Спорт-Экспрессу», что ей не предлагали выступать за Армению или другую страну. «Такое не думается и не обсуждается», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в Федерацию тенниса России и к Элине Аванесян.

Аванесян родилась в Пятигорске.

В этом сезоне она поднималась на 60-ю строчку рейтинга, дошла до третьего круга на Australian Open и четвертого круга «Ролан Гаррос», заработала почти $600 тыс. призовых.

Она еще ни разу не побеждала на турнирах WTA.