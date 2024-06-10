В Армении заявили, что российская теннисистка Аванесян сменит гражданство
Российская теннисистка Элина Аванесян, в 21 год занимающая 78-е место в мировом рейтинге, будет выступать за Армению. Об этом Armen Press заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.
«Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального», — сказал министр.
По словам Гилояна, в Армении ждут, когда Аванесян получит гражданство страны, «чтобы все было официально».
В апреле в теннисистка говорила «Спорт-Экспрессу», что ей не предлагали выступать за Армению или другую страну. «Такое не думается и не обсуждается», — сказала она.
РБК обратился за комментарием в Федерацию тенниса России и к Элине Аванесян.
Аванесян родилась в Пятигорске.
В этом сезоне она поднималась на 60-ю строчку рейтинга, дошла до третьего круга на Australian Open и четвертого круга «Ролан Гаррос», заработала почти $600 тыс. призовых.
Она еще ни разу не побеждала на турнирах WTA.