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Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Цукерберг на слова Маска ответил: «Мы что, правда взялись за старое?»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Yolanda Ruiz / Global look press)

Бизнесмен Илон Маск заявил о готовности к бою против руководителя корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Слова Маска приводит журналистка Келли Фарес в соцсети X.

«Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам», — сказал Маск.

Цукерберг через некоторое время ответил в соцсети Threads: «Мы что, правда взялись за старое?»

Маск в июне прошлого года вызвал Цукерберга на бой. Поводом для этого стало появление приложения Threads от Meta, которое стало конкурентом Twitter. Владелец Twitter (ныне называется X) и SpaceX заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta. Маск рассказывал, что уже договорился с итальянскими властями о проведении поединка на фоне «Древнего Рима».

Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, на бой согласился. Миллиардеры еще долго продолжали перебранку в соцсетях, но сам поединок в итоге так и не состоялся. 

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