ЦСКА объявил об уходе бывших звезд «Ювентуса» и «Локомотива»
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич и российский хавбек Рифат Жемалетдинов покинули ЦСКА после одного сезона в клубе, сообщила пресс-служба команды.
Пьянич провел в ЦСКА 25 матчей, записав на свой счет три голевые передачи. У Жемалетдинова два гола и четыре паса в 29 играх.
Пьянич, бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны», в сентябре подписывал контракт на один сезон с опцией продления.
Жемалетдинов стал игроком ЦСКА в июле на правах свободного агента, его контракт также был по схеме «1+1».
ЦСКА по итогам сезона взял бронзу в РПЛ и выиграл Кубок России.
Армейский клуб после завершения сезона неожиданно покинул главный тренер Марко Николич, который ушел в греческий АЕК. Вместо него назначили швейцарца Фабио Челестини.
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