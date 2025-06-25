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Спорт ,  
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ЦСКА объявил об уходе бывших звезд «Ювентуса» и «Локомотива»

ЦСКА объявил об уходе отыгравших один сезон Пьянича и Жемалетдинова
Контракты обоих полузащитников были рассчитаны по схеме «1+1». Босниец не забил ни одного гола за сезон, Жемалетдинов отличился два раза
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич и российский хавбек Рифат Жемалетдинов покинули ЦСКА после одного сезона в клубе, сообщила пресс-служба команды.

Пьянич провел в ЦСКА 25 матчей, записав на свой счет три голевые передачи. У Жемалетдинова два гола и четыре паса в 29 играх.

Пьянич, бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны», в сентябре подписывал контракт на один сезон с опцией продления.

Жемалетдинов стал игроком ЦСКА в июле на правах свободного агента, его контракт также был по схеме «1+1».

ЦСКА по итогам сезона взял бронзу в РПЛ и выиграл Кубок России.

Армейский клуб после завершения сезона неожиданно покинул главный тренер Марко Николич, который ушел в греческий АЕК. Вместо него назначили швейцарца Фабио Челестини.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Миралем Пьянич
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