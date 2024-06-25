Касаткина будет единственной россиянкой во втором круге турнира WTA в Истборне

Касаткина будет единственной россиянкой во втором круге турнира в Англии

Дарья Касаткина в первом круге турнира в Истборне победила Ван Синьюй и теперь сыграет с Юань Юэ. Анастасия Потапова и Элина Аванесян не смогли доиграть свои стартовые матчи, а Анастасия Павлюченкова уступила польке

Дарья Касаткина (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-500 в английском Истборне с призовым фондом более $900 тыс.

Касаткина, 14-я в мировом рейтинге, обыграла китаянку Ван Синьюй (40-я) со счетом 6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с другой представительницей Китая Юань Юэ (38-я).

В первом круге турнира было еще три россиянки: Элина Аванесян и Анастасия Потапова снялись по ходу матчей, а Анастасия Павлюченкова проиграла польке Магде Линетт.

Чемпионка турнира в Истборне получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла американка Мэдисон Киз.