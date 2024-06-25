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Комментатора Анну Дмитриеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны Анны Дмитриевой, которая умерла на 84-м году жизни, состоятся 27 июня
Анна Дмитриева
Анна Дмитриева (Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press)

Похороны известного спортивного комментатора и многократной чемпионки СССР по теннису Анны Дмитриевой пройдут 27 июня. Об этом ТАСС сообщил бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский.

Дмитриеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

О смерти Дмитриевой стало известно в понедельник, ей было 83 года.

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Фото:СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

На счету Дмитриевой 18 титулов чемпионки СССР, в 1964 году она входила в топ-5 лучших теннисисток Европы.

Спортивную карьеру она завершила в 1969 году, а через шесть лет стала спортивным комментатором, в разные годы работала на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport и не раз признавалась лучшим телекомментатором.

В 2004 году Дмитриева была включена в списки Зала российской теннисной славы.

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