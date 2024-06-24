Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

Ей было 83 года

Спортивный телекомментатор НТВ, заслуженный мастер спорта СССР по теннису Анна Дмитриева (на снимке слева) и хоккейный комментатор Борис Майоров (справа) (Фото: ТАСС)

Теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил друг семьи фотограф Юрий Рост. Подтвердил РБК ее брат Владимир Молчанов.

РБК направил запрос в «Газпром-медиа», в штате которого она числится, и в Федерацию тенниса России.

Она является 18-кратной чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969 году.

В 1975 году перешла на работу спортивным телекомментатором. Широкую известность получила в качестве телекомментатора теннисных матчей в паре с Александром Метревели. Не раз признавалась лучшим телекомментатором.

С 1993 года перешла на НТВ. С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». В 2015–2016 годах работала на «Матч ТВ», откуда ушла на Eurosport из-за отсутствия теннисных трансляций. При этом она продолжала числиться в штате «Газпром-медиа», куда входит «Матч ТВ».

Под руководством Дмитриевой работал Василий Уткин (он умер в марте). Уткин рассказывал, что стал комментатором благодаря ей.

Дмитриева родилась в семье главного художника МХАТ Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Ее крестная мать — актриса Ольга Книппер-Чехова, жена писателя Антона Чехова.