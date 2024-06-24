«Таких, как она, теперь нет». Что говорят коллеги об Анне Дмитриевой

Легенда российского спортивного телевидения скончалась на 84-м году жизни. Спортсмены и журналисты поделились теплыми воспоминаниями об Анне Дмитриевой, назвав ее смерть большой утратой

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

На 84-м году жизни скончалась легенда российского спортивного телевидения Анна Дмитриева. Знаменитые российские спортсмены и журналисты вспоминают о ней, как о незаурядном человеке и выдающемся специалисте своего дела, благодаря которой многие попали в профессию.

Евгений Кафельников (теннисист, экс-первая ракетка мира)

«Анна Владимировна была одним из самых светлых людей, которых я когда-либо знал. Я ее очень любил, она очень любила меня, поэтому у меня с ней связаны самые теплые воспоминания. Очень жаль, что так произошло. Анна Владимировна была профессионалом своего дела. Я думаю, что российское спортивное телевидение долго не будет иметь такого квалифицированного и преданного своему делу специалиста. Поэтому еще раз говорю, что это очень большая утрата».

Шамиль Тарпищев (президент Федерации тенниса России)

«Ушла легенда. Анна Владимировна много сделала как спортсменка и как общественный деятель. Очень печально».

Елена Веснина (олимпийская чемпионка по теннису)

«Она профессионал с большой буквы, она очень любила теннис, она любила его смотреть, комментировать, играть. Она научила нас по-другому смотреть на теннис, научила нас видеть прекрасное в теннисе, научила нас, на самом деле, очень многому».

Татьяна Тарасова (тренер по фигурному катанию)

«Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния. Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих».

Елена Вайцеховская (олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист)

«Анечка Дмитриева… Удивительно: при разнице в возрасте почти в 20 лет, я никогда не называла ее по имени-отчеству. Да и какое могло быть отчество в тогдашнем Останкино, где я оказалась под крылом Дмитриевой в 1980-м, а самой Ане не было и сорока?

Она не то, чтобы учила, скорее, опекала. Подсказывала там, где появлялась вероятность накосячить, походя делала какие-то незначительные замечания, которые, несмотря на их мимолетность, прочно ложились в голову».

Тина Канделаки (телеведущая, директор телеканала ТНТ)

«Человек, который к своей профессии и работе относился как к сотворению нового мира. Именно такой мир спортивного телевидения она когда-то придумала и создала своими руками. Анна Владимировна вместе со своим супругом и сыном не просто влюбили русского человека в спорт, но и подарили ему лучшее спортивное телевидение в стране».

Дмитрий Губерниев (комментатор «Матч ТВ»)

«Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Она сопровождала меня всю мою жизнь, с того момента, как я начал смотреть телевизор, интересоваться спортом… Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за все…».

Игорь Рабинер (спортивный журналист)

«Умерла Анна Владимировна Дмитриева — человек, комментатор и руководитель спортивного телевидения, который всегда был для меня воплощением слова «интеллигентность». Я обожал то, как она комментировала теннис, — с сочетанием знания предмета большого игрока, прекрасного русского языка, очень приятного голоса и совершенно авторской, ни на кого не похожей интонации. И, чтобы передать эмоцию, ей вообще не надо было рвать глотку. У нее спокойным ровным голосом получалось сказать намного больше, чем кому-то — оглушая децибелами».



«Мы с Анной Владимировной, к сожалению, почти не были знакомы, не пересеклись дороги нигде — о чем всегда жалел. Поэтому мне вспоминать о ней, увы, нечего. Но расскажут какие-то истории сегодня многие.



И очень больно, что два человека, которые сделали бы это очень сильно и талантливо, уже никогда ничего не расскажут, — Юрий Розанов и Василий Уткин.

Таким был масштаб ее учеников. Что говорит и о масштабе учителя. Светлая память».