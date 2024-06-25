В Дании заставят фанатов оплатить штраф за баннер с оскорблением УЕФА
Глава Датского футбольного союза (DBU) Эрик Брёггер Расмуссен заявил TV2, что организация заплатит штраф за оскорбительный баннер болельщиков про УЕФА на матче чемпионата Европы, но потом взыщет эту сумму с виновников.
Датские болельщики пронесли на матч с Англией, который прошел 20 июня во Франкфурте-на-Майне (1:1), черный баннер с надписью на английском языке: «К черту УЕФА». УЕФА за это оштрафовал DBU на €10 тыс.
«Штраф мы заплатим, но самое главное для нас, и мы начали этим заниматься, — это выявить тех, кто принес этот баннер, и потом выставить им этот счет», — сказал Расмуссен.
По словам Расмуссена, он надеется, что другие дважды подумают, прежде чем приносить на стадионы такие баннеры.
Датчане во вторник сыграют заключительный матч группового этапа с сербами. Сборная Дании после двух матчей занимает второе место в квартете С.
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