В Дании заставят фанатов оплатить штраф за баннер с ругательством про УЕФА

В Дании заставят фанатов оплатить штраф за баннер с оскорблением УЕФА

На трибуне датских болельщиков в матче с Англией появился баннер «К черту УЕФА», за который Датский футбольный союз оштрафовали на €10 тыс. В организации решили взыскать эту сумму с фанатов, которые принесли баннер на арену

Болельщики сборной Дании на Евро-2024 (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Глава Датского футбольного союза (DBU) Эрик Брёггер Расмуссен заявил TV2, что организация заплатит штраф за оскорбительный баннер болельщиков про УЕФА на матче чемпионата Европы, но потом взыщет эту сумму с виновников.

Датские болельщики пронесли на матч с Англией, который прошел 20 июня во Франкфурте-на-Майне (1:1), черный баннер с надписью на английском языке: «К черту УЕФА». УЕФА за это оштрафовал DBU на €10 тыс.

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

«Штраф мы заплатим, но самое главное для нас, и мы начали этим заниматься, — это выявить тех, кто принес этот баннер, и потом выставить им этот счет», — сказал Расмуссен.

По словам Расмуссена, он надеется, что другие дважды подумают, прежде чем приносить на стадионы такие баннеры.

Датчане во вторник сыграют заключительный матч группового этапа с сербами. Сборная Дании после двух матчей занимает второе место в квартете С.