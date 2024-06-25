Как россиянин стал соавтором чемпионского гола в НХЛ
«Флорида Пантерз» дома обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 в заключительном, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Картер Верхаге (5-я минута) и Сэм Райнхарт (36). У проигравших отличился Маттиас Янмарк (7). Счет в серии стал 4–3 в пользу «Флориды». Соавтором победной шайбы стал российский защитник Дмитрий Куликов.
Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу «Флориды», которая впервые в истории завоевала Кубок Стэнли.
Клубы из Канады не могут завоевать Кубок Стэнли с 1994 года.
Восьмой год подряд чемпионом НХЛ становится клуб с россиянами. В составе «Флориды» также выступают россияне Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко, для которого этот титул стал вторым.
Помимо этого, капитаном клуба является русскоязычный игрок Александр Барков, который представляет Финляндию. Он является сыном российского хоккеиста, а ныне тренера «Спартака» Александра Баркова.
Барков стал первым финским капитаном клуба НХЛ, завоевавшим Кубок Стэнли.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня