Россиянин Дмитрий Куликов стал соавтором чемпионского гола в НХЛ

Как россиянин стал соавтором чемпионского гола в НХЛ

Клуб с россиянами в составе выигрывает Кубок Стэнли восьмой год подряд

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

«Флорида Пантерз» дома обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 в заключительном, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Картер Верхаге (5-я минута) и Сэм Райнхарт (36). У проигравших отличился Маттиас Янмарк (7). Счет в серии стал 4–3 в пользу «Флориды». Соавтором победной шайбы стал российский защитник Дмитрий Куликов.

Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу «Флориды», которая впервые в истории завоевала Кубок Стэнли.

Клубы из Канады не могут завоевать Кубок Стэнли с 1994 года.

Восьмой год подряд чемпионом НХЛ становится клуб с россиянами. В составе «Флориды» также выступают россияне Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко, для которого этот титул стал вторым.

Помимо этого, капитаном клуба является русскоязычный игрок Александр Барков, который представляет Финляндию. Он является сыном российского хоккеиста, а ныне тренера «Спартака» Александра Баркова.

Барков стал первым финским капитаном клуба НХЛ, завоевавшим Кубок Стэнли.