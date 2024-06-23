Матвей Мичков разорвет контракт со СКА и перейдет в клуб НХЛ «Филадельфия»

Рекордсмен сборной России разорвет контракт со СКА и отправится в НХЛ

Действующее соглашение 19-летнего Матвея Мичкова со СКА рассчитано до конца сезона 2025/26, но форвард собирается его расторгнуть и подписать контракт с «Филадельфией»

Матвей Мичков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Форвард петербургского СКА Матвей Мичков планирует разорвать контракт и отправиться в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает The Athletic.

По данным «Спорт-Экспресса», «Филадельфия» может выплатить СКА до $1 млн за выкуп контракта 19-летнего Мичкова. Кроме того, газета отметила, что нападающий сменил агента в Северной Америке — теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

Действующее соглашение хоккеиста со СКА рассчитано до конца сезона 2025/26.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев еще в конце апреля говорил, что Мичков может отправиться в «Филадельфию».

Мичков прошедший сезон провел в аренде в «Сочи», где набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

Мичков является рекордсменом сборной России. В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.