Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2 в серии буллитов в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве.
В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18). У проигравших отличились Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Победный буллит на счету Свена Андригетто.
Канадцы сложили с себя полномочия чемпионов мира. В матче за третье место они сыграют против шведов.
Сборная Швейцарии третий раз в истории вышла в финал мирового первенства. На счету команды серебряные медали 2013 и 2018 гг. Кроме того, у швейцарцев было серебро ЧМ-1935, когда еще не играли плей-офф.
В финале швейцарцы 26 мая сыграют против хозяев турнира чехов.
Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
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