Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею

Швейцарцы третий раз в своей истории вышли в финал мирового первенства. В решающем матче они сыграют против Чехии. Сборная Канады сложила с себя полномочия чемпиона мира

Фото: Andrea Branca / IMAGO / Global Look Press

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2 в серии буллитов в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18). У проигравших отличились Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Победный буллит на счету Свена Андригетто.

Канадцы сложили с себя полномочия чемпионов мира. В матче за третье место они сыграют против шведов.

Сборная Швейцарии третий раз в истории вышла в финал мирового первенства. На счету команды серебряные медали 2013 и 2018 гг. Кроме того, у швейцарцев было серебро ЧМ-1935, когда еще не играли плей-офф.

В финале швейцарцы 26 мая сыграют против хозяев турнира чехов.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).