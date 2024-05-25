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Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею
Швейцарцы третий раз в своей истории вышли в финал мирового первенства. В решающем матче они сыграют против Чехии. Сборная Канады сложила с себя полномочия чемпиона мира
Фото: Andrea Branca / IMAGO / Global Look Press
Фото: Andrea Branca / IMAGO / Global Look Press

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2 в серии буллитов в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18). У проигравших отличились Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Победный буллит на счету Свена Андригетто.

Канадцы сложили с себя полномочия чемпионов мира. В матче за третье место они сыграют против шведов.

Сборная Чехии впервые за 14 лет вышла в финал ЧМ по хоккею
Спорт
Фото:Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Швейцарии третий раз в истории вышла в финал мирового первенства. На счету команды серебряные медали 2013 и 2018 гг. Кроме того, у швейцарцев было серебро ЧМ-1935, когда еще не играли плей-офф.

В финале швейцарцы 26 мая сыграют против хозяев турнира чехов.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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Иван Витченко Иван Витченко
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