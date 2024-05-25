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Сборная Чехии впервые за 14 лет вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Чехии обыграла Швецию и впервые за 14 лет вышла в финал ЧМ по хоккею
В полуфинальном матче домашнего чемпионата мира чехи обыграли команду Швеции со счетом 7:3. Во втором полуфинале встретятся Канада и Швейцария
Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 7:3 в полуфинальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (8-я и 30-я минуты), Давид Кампф (10), Ондржей Каше (27), Мартин Нечас (27) и Лукаш Седлак (46, 53). У проигравших отличились Маркус Юханссон (4), Маркус Петтерссон (9) и Йоэль Эрикссон Эк (36).

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
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Сборная Швейцарии по хоккею

Во втором полуфинале позднее в субботу сыграют сборные Канады и Швейцарии.

Сборная Чехии/Чехословакии вышла в финал в 26-й раз в своей истории и впервые с 2010-го, когда завоевала золото. Всего на счету чехов 12 чемпионств.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая, когда будут сыграны финал и матч за третье место.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
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