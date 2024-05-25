Джикия ответил на вопрос о своем будущем после ухода из «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал журналистам, что в ближайшие дни начнется работа по поиску его новой команды.
«Спартак» 18 мая объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. В субботу «красно-белые» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) в 30-м туре.
«В раздевалке я сказал речь, поблагодарил всех за работу, за семь с половиной долгих лет. Мы остаемся друзьями, прощаемся, но идем дальше, потому что футбольный мир такой, что меняется все быстро», — цитирует Джикию «Матч ТВ».
На вопрос, останется ли он в российском чемпионате, Джикия ответил: «Посмотрим. Сейчас главное было закончить официально все. Что касается моего будущего, завтра‑послезавтра будем предпринимать меры, работать и двигаться дальше».
Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года, свой первый матч за клуб провел 9 апреля 2017-го в Уфе. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).
В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола.
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