В РФС рассказали о возможных реформах в формате проведения Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты модернизации формата Кубка России. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
«Я уже говорил, что не являюсь сторонником данного формата Кубка. Считаю его не совсем спортивным, но тем не менее он интересен болельщикам. Мы с титульным спонсором рассматриваем варианты его легкой модернизации. Если не изменится международная обстановка, будем рассматривать и иной формат», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России нынешнего сезона состоится 2 июня в Москве в «Лужниках». В нем встретятся петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».
Сейчас розыгрыш Кубка России проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играют сразу на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвуют команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).
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