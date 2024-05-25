 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В РФС рассказали о возможных реформах в формате проведения Кубка России

Генсек РФС Митрофанов: рассматриваем варианты модернизации формата Кубка России
Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что на данный момент рассматриваются варианты «легкой модернизации» формата проведения турнира. Сейчас турнир состоит из группового этапа и плей‑офф с системой double elimination
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты модернизации формата Кубка России. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

«Я уже говорил, что не являюсь сторонником данного формата Кубка. Считаю его не совсем спортивным, но тем не менее он интересен болельщикам. Мы с титульным спонсором рассматриваем варианты его легкой модернизации. Если не изменится международная обстановка, будем рассматривать и иной формат», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках
Спорт
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Суперфинал Кубка России нынешнего сезона состоится 2 июня в Москве в «Лужниках». В нем встретятся петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

Сейчас розыгрыш Кубка России проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играют сразу на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвуют команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Кубок России по футболу
Материалы по теме
«Зенит» по пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России
Спорт
«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ и не вышел в суперфинал Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Джикия ответил на вопрос о своем будущем после ухода из «Спартака» Спорт, 20:41
Хинштейн рассказал детали нейтрализации стрелка в Петербурге Общество, 20:37
Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра Политика, 20:23
В Уругвае умер певец Карлос Паравис Общество, 20:14
В РФС рассказали о возможных реформах в формате проведения Кубка России Спорт, 20:11
В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов Общество, 19:56
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 19:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарян завершил сезон в Испании с одним голом в 40 матчах Спорт, 19:47
Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ Спорт, 19:30
G7 пригрозила санкциями за помощь российскому ВПК Политика, 19:19
Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека Политика, 19:13
Ферстаппен впервые в сезоне «Формулы-1» не выиграл квалификацию Спорт, 19:11
В Петербурге нейтрализовали открывшего стрельбу по полиции мужчину Общество, 19:06
В результате взрыва гранаты в квартире в Саратове погиб человек Общество, 19:00