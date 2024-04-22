Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках
Решающий матч за Кубок России снова пройдет в Лужниках. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», информацию «РБК Спорт» подтвердил источник в РФС.
Место проведения суперфинала кубка планируется утвердить на исполкоме РФС 26 апреля.
Матч пройдет 2 июня.
В прошлом году Лужники также принимали суперфинал кубка, в котором ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар».
Кубок России второй год подряд проводится по аналогичной киберспортивным турнирам системе double elimination (выбывание после двух поражений).
В суперфинале встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф.
В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА.
В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас