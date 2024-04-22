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Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках

Суперфинал Кубка России по футболу снова пройдет в Лужниках
Супефинал пройдет 2 июня. Решение о месте проведения утвердит исполком РФС 26 апреля
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Решающий матч за Кубок России снова пройдет в Лужниках. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», информацию «РБК Спорт» подтвердил источник в РФС.

Место проведения суперфинала кубка планируется утвердить на исполкоме РФС 26 апреля.

Матч пройдет 2 июня.

Стало известно расписание заключительных четырех туров сезона РПЛ и Кубка
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В прошлом году Лужники также принимали суперфинал кубка, в котором ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар».

Кубок России второй год подряд проводится по аналогичной киберспортивным турнирам системе double elimination (выбывание после двух поражений).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетках плей-офф.

В финале «пути РПЛ» сыграют «Зенит» и ЦСКА.

В «пути регионов» финалисты определятся в противостояниях «Балтика» — «Ростов» и «Динамо» — «Спартак».

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Анна Сатдинова, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол Кубок России по футболу Лужники
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