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Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ

Голкипер «Краснодара» Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ
Ранее «РБК Спорт» сообщил, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за €20 млн
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов после заключительного матча чемпионата России ответил на вопрос о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

«Краснодар» 25 мая обыграл «Динамо» (1:0) и впервые в своей истории занял второе место в РПЛ.

«Что дальше? Отпуск, по-моему. ПСЖ? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет узнать, вы узнаете», — сказал Сафонов журналистам.

Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.

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