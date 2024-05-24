Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ

Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ: уже устал круассаны есть

Накануне «РБК Спорт» сообщил, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за €20 млн

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк пошутили о возможном переходе футболиста во французский «Пари Сен-Жермен».

В комментариях в телеграм-канале Кондратюк один из подписчиков написал: «В СМИ уже пишут, что вы едете в Париж». В ответ та записала видео, где сказала: «Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду».

Затем девушка обратился к Сафонову с вопросом: «Ты в Париже?» На что голкипер ответил: «Да. Устал уже круассаны есть».

Накануне «РБК Спорт» сообщил, что ПСЖ уже достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь сыграл 13 матчей.

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед.