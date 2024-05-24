 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ

Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ: уже устал круассаны есть
Накануне «РБК Спорт» сообщил, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за €20 млн
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк пошутили о возможном переходе футболиста во французский «Пари Сен-Жермен».

В комментариях в телеграм-канале Кондратюк один из подписчиков написал: «В СМИ уже пишут, что вы едете в Париж». В ответ та записала видео, где сказала: «Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду». 

Затем девушка обратился к Сафонову с вопросом: «Ты в Париже?» На что голкипер ответил: «Да. Устал уже круассаны есть».

Накануне «РБК Спорт» сообщил, что ПСЖ уже достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.

ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России
Спорт
Матвей Сафонов

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 29 играх, десять раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь сыграл 13 матчей.

В составе ПСЖ в свое время играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001).

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов
Материалы по теме
Черчесов фразой «ему нужно подумать» оценил интерес ПСЖ к Сафонову
Спорт
«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
В США бум стартапов. Что отличает новые компании — The Economist Pro, 10:51
Работу авиакомпаний предложили приостанавливать из-за ошибок в билетах Общество, 10:48
Новые владельцы «Яндекса» продлят срок приема заявок на внебиржевой обмен Инвестиции, 10:47
Российские военные развернули флаг и копию Знамени Победы в Клещеевке Политика, 10:42
Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией Политика, 10:40
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 10:37
Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ Спорт, 10:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Южная Корея вслед за Японией ввела новые антироссийские санкции Политика, 10:31
На востоке Москвы заметили плавающих лосей Общество, 10:25
Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами Общество, 10:22
IVA Technologies проведет IPO на Мосбирже в первой половине июня Инвестиции, 10:19
На конференции ЦИПР «Ростелеком» представил проект «Территория» Events, 10:16
Курс биткоина упал до отметки в $67 тыс. Крипто, 10:15
Россиянин отметился голевой передачей в полуфинальном матче плей-офф НХЛ Спорт, 10:14