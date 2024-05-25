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«Балтика» вылетела из РПЛ, «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыках

«Балтика» вылетела из РПЛ, «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыках
Калининградский клуб присоединился к «Сочи» и по итогам сезона 2023/24 покинул РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах с клубами Первой лиги за право выступить в элите в следующем сезоне
Главный тренер &laquo;Балтики&raquo; Сергей Игнашевич
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Калининградская «Балтика» по итогам сезона 2023/24 покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ) и отправится в Первую лигу.

В последнем, 30-м туре «Балтика» дома проиграла «Локомотиву» со счетом 1:3 и осталась на предпоследнем, 15-м месте (26 очков). «Сочи», который еще раньше потерял шансы на спасение, занял последнее место (24).

Перед последним туром на прямой вылет претендовали сразу три клуба: «Балтика», «Пари НН» и «Факел». «Факел» в итоге победил «Ахмат» (2:0), «Пари НН» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Балтика», главным тренером которой является Сергей Игнашевич, только в нынешнем сезоне вернулась в РПЛ спустя 25 лет.

На 13-м месте в таблице оказался «Пари НН» (30), на 14-м — «Урал» (30). Им теперь предстоят стыковые матчи с клубами из Первой лиги за право сыграть в элите российского футбола в следующем сезоне.

В стыковых матчах «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Урал» — с тольяттинским «Акроном».

Первые встречи запланированы на 29 мая, ответные — на 1 июня.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика ФК Пари Нижний Новгород ФК Факел ФК Оренбург ФК Урал ФК Акрон Арсенал Тула
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