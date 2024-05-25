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Уэйн Руни возглавил команду из второго английского дивизиона

Уэйн Руни стал новым главным тренером «Плимут Аргайл» из Чемпионшипа
Бывший футболист сборной Англии стал новым тренером «Плимут Аргайл», который выступает в Чемпионшипе
Уэйн Руни
Уэйн Руни (Фото: George Wood / Getty Images)

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни назначен новым главным тренером «Плимут Аргайл». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Срок контракта с 38-летним специалистом не уточняется.

«Плимут Аргайл» выступает в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола), нынешний сезон команда завершила на 21-м месте.

Уэйна Руни отправили в отставку второй раз за полгода
Спорт
Уэйн Руни

Последним местом работы Руни был «Бирмингем», из которого его уволили в январе.

До этого Руни возглавлял клуб североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед» и английский «Дерби Каунти».

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В сборной Англии он является вторым лучшим бомбардиром в истории (53 гола), а по количеству проведенных матчей (120) уступает только Питеру Шилтону (125). Карьеру Руни завершил в январе 2021 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Англия Уэйн Руни
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