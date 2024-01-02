«Бирмингем» уволил Уэйна Руни после разгрома от «Лидса»

Уэйна Руни отправили в отставку второй раз за полгода

Уэйн Руни возглавил «Бирмингем» в октябре. В 15 матчах его команда одержала только две победы и занимает 20-е место в Чемпионшипе

Уэйн Руни (Фото: George Wood / Getty Images)

Руководство «Бирмингема» отправило в отставку главного тренера Уэйна Руни, который с октября смог выиграть только два матча в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии). Об этом сообщается на сайте клуба.

Руни возглавлял «Бирмингем» с 11 октября и смог выиграть только два матча из 15, при этом девять проиграл.

В понедельник, 1 января, «Бирмингем» уступил «Лидсу» со счетом 0:3. Клуб занимает 20-е место в турнирной таблице.

Командой временно будет руководить тренер Стив Спунер.

Владелец «Бирмингема» Том Вагнер после поражения от «Сток Сити» 26 декабря (1:3) заявил, что так играть неприемлемо и игрокам пора вспомнить о чувстве гордости.

Контракт Руни был рассчитан на три с половиной года.

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В октябре бывшего капитана сборной Англии уволили из клуба североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед», который досрочно потерял шансы на выход в плей-офф.

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед», он завершил карьеру в январе 2021 года. Футболист провел 119 матчей за сборную Англии и забил 53 гола.