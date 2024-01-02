Уэйна Руни отправили в отставку второй раз за полгода
Руководство «Бирмингема» отправило в отставку главного тренера Уэйна Руни, который с октября смог выиграть только два матча в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии). Об этом сообщается на сайте клуба.
Руни возглавлял «Бирмингем» с 11 октября и смог выиграть только два матча из 15, при этом девять проиграл.
В понедельник, 1 января, «Бирмингем» уступил «Лидсу» со счетом 0:3. Клуб занимает 20-е место в турнирной таблице.
Командой временно будет руководить тренер Стив Спунер.
Владелец «Бирмингема» Том Вагнер после поражения от «Сток Сити» 26 декабря (1:3) заявил, что так играть неприемлемо и игрокам пора вспомнить о чувстве гордости.
Контракт Руни был рассчитан на три с половиной года.
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В октябре бывшего капитана сборной Англии уволили из клуба североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед», который досрочно потерял шансы на выход в плей-офф.
В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед», он завершил карьеру в январе 2021 года. Футболист провел 119 матчей за сборную Англии и забил 53 гола.