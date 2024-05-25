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Sky Sport назвал нового главного тренера «Баварии»

Компани возглавит «Баварию», в этом сезоне он вылетел из АПЛ с «Бернли»
Бельгиец Венсан Компани, который в нынешнем сезоне вылетел из АПЛ с «Бернли», сменит в немецком клубе Томаса Тухеля
Венсан Компани
Венсан Компани (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Бельгиец Венсан Компани станет новым главным тренером «Баварии». Об этом сообщает Sky Sport.

Немецкий клуб договорился с нынешним клубом Компани, английским «Бернли». Бельгиец должен подписать контракт с «Баварией» до 2027 года. Немецкий клуб заплатит «Бернли» €10–12 млн за Компани.

В «Баварии» бельгиец сменит Томаса Тухеля. Немецкий клуб еще в конце февраля объявил об уходе тренера после окончания сезона. Соглашение с Тухелем было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились прекратить его раньше.

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Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года вместо Юлиана Нагельсмана и привел ее к победе в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне команда не смогла победить в Бундеслиге и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов. В чемпионате «Бавария» вообще стала третьей — худший результат с сезона 2010/11.

Компани 38 лет, в составе сборной Бельгии он завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года. С 2008 по 2019 год он играл в АПЛ за «Манчестер Сити», выиграв в том числе четыре чемпионата Англии.

С лета 2022 года Компани возглавлял «Бернли», с которым по итогам нынешнего сезона вылетел из АПЛ, заняв предпоследнее место.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Томас Тухель Венсан Компани
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