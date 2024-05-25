Действительно ли жена легендарного тренера прокляла «Динамо»

Московское «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года. Среди болельщиков распространена история о «проклятие Севидовой». Об этом — в подборке «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Кем является Александр Севидов для «Динамо»

«Динамо» в последний раз выиграло чемпионат СССР в 1976 году. Тогда команду к золотым медалям привел тренер Александр Севидов. Именно с его именем связаны последние громкие успехи «бело-голубых». В 1977 году московский клуб победил в Кубке СССР, а также завоевал Кубок сезона, который разыгрывался между чемпионом и обладателем Кубка страны.

В 1978 году «Динамо» под руководством Севидова дошло до 1/2 финала Кубка обладателей кубков, уступив лишь в серии послематчевых пенальти.

Но в мае 1979 года Севидова неожиданно отправили в отставку. Случилось это после предсезонного турне «Динамо» по США. Причиной послужил тот факт, что Севидов во время пребывания в Лос-Анджелесе покинул расположение команды, отправившись на ужин по приглашению своего знакомого Семена Каца, эмигрировавшего в США. На тренера донес начальник команды «Динамо» Анатолий Родионов. В результате Севидов был отстранен c формулировкой «за нарушение режима».

Осенью 1983 года Севидова вновь позвали в московское «Динамо», которое на тот момент находилось в шаге от вылета. Тренер вывел команду из плачевной ситуации, а в следующем сезоне завоевал Кубок СССР. Этот титул на данный момент является предпоследним в истории «Динамо». Также Севидов вновь дошел до полуфинала розыгрыша Кубка кубков.

Но летом 1985 года вновь неожиданно был уволен. Случилось это после сенсационного поражения от ростовского СКА (3:4). Руководство «Динамо» обвинило игроков в сдаче матча, а Севидова — в попустительстве и мягкотелости. Отстранение проводилось при непосредственном участии Эдуарда Малофеева, которого в «Динамо» устроил как раз Севидов. Именно Малофеев стал следующим главным тренером.

Жена тренера Лидия болезненно воспринимала увольнения мужа. И после долгих лет без чемпионских титулов в футбольных кругах заговорили о «проклятии» жены Севидовой, которая после первого увольнения супруга из «Динамо» якобы сказала: «Будь «Динамо» проклято, никогда оно больше чемпионом не станет, раз вы так поступили с главным тренером».

Действительно ли жена Севидова прокляла «Динамо»?

Сын футболиста Юрий Севидов подтвердил этот факт. «Лидия Дмитриевна могла несколько раз сказать: «Раз так отнеслись к Сан Санычу, не будут теперь чемпионами». Столько грязи на него вылили, он этого не заслуживал. Многие, кто в Киеве ему вредил, поумирали раньше времени. Она говорила: «Видишь, Саша, твои недруги уже ушли. Они виноваты перед тобой, а тебя обижать нельзя».

При этом Галина Севидова (сноха) считает, что Лидия Дмитриевна простила московский клуб, отметив, что в «Динамо» помогли семье с памятником на могиле бывшего тренера. «Рабочие посмотрели, сказали: нужно минимум 100 тыс. руб. Мы обратились в «Динамо» — и там быстро отреагировали. Съездили, посмотрели, составили смету и в прошлом году весной все сделали. Памятник будто заново открывали, болельщики приезжали, был венок от «Динамо».

Верят ли футболисты и тренеры в проклятие жены Севидова?

По словам Галины Севидовой, когда у Юрия Семина не задались дела на посту главного тренера московского «Динамо», которое при нем закупило множество высококлассных футболистов, то он отправился к Юрию Севидову: «Юрий Палыч Семин пришел в московское «Динамо». Все хорошо, а не идет игра! То не забивают, то полно моментов, но проигрывают… Он приехал к своему другу Юр Санычу: вроде как твоя мама заговорила? И с ним вдвоем в церковь».

Игорь Лещук, вратарь «Динамо»

«Знаю ли историю про проклятие «Динамо»? Да, недавно думал об этом. Надо съездить к семье Севидовых и попросить прощения за прошлое «Динамо», тогда проклятие снимется. У нас есть медиаслужба — может, организуют выезд. Я вообще в это все не верю, но почему нет? Может, съездим к ним и сработает», — заявил Лещук в октябре 2023 года.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Динамо» и сборной России

«У «Динамо» есть очень хорошие шансы стать чемпионом, учитывая, как слабо «Краснодар» и «Зенит» проводит концовку. Поэтому все зависит от них. Честно говоря, даже не слышал про «проклятие Севидовой», но я в него не верю. Сейчас есть хорошая возможность опровергнуть это. Посмотрим, получится ли у динамовцев. Это проклятие можно легко прервать. От «Байера» из Леверкузена тоже никто не ожидал чемпионства и рекорда, поэтому, может, и время «Динамо» настало», — сказал Булыкин «РБК Спорт».

Александр Точилин, экс-капитан «Динамо»

«В этом сезоне «Динамо» получило действительно очень хороший шанс прервать неудачную серию, которая длится уже почти полвека. Так что совсем скоро узнаем наверняка, действует это проклятие или нет (улыбается). Давно у клуба не было такой возможности, как сегодня, стать чемпионом. Поэтому команда и тренер должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть чемпионство, тем более что все для этого есть», — цитирует Точилина Livesport.

Роман Орещук, бывший спортивный директор «Динамо»

«Сейчас все в руках «Динамо». Оцениваю их шансы как самые высокие. Не верю в проклятие Севидовой. Но нет дыма без огня. Наверное, сейчас бы стоило всей командой собраться и съездить к их семье. Хотя в это, конечно, мало верится, но мы сами сказку делаем былью. Все может быть. Но это мы узнаем только после сезона: так это или нет. После заключительного тура, конечно, можно сказать, будет снято проклятие или нет. Но в проклятие я не верю, в чемпионство верю», — сказал Орещук «РБК Спорт».

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»

«Все может развернуться в любую сторону. Не думаю, что есть какое-то проклятие Севидовой. На самом деле стечения обстоятельств такие, что команда не может никак занять первое место. Нужно играть до конца, нечего в это верить. Я считаю, что в первую очередь нужно верить в себя, а не ездить просить прощения», — заявил Силкин «РБК Спорт».

Михаил Лихачев, трехкратный чемпион мира и главный тренер сборной России по пляжному футболу

«Вы спрашивали про тренеров, которые работают в РФС и с которыми я общаюсь, — так вот, они всегда мне говорили, что это проклятие действует. Раз «Динамо» 47 лет не может выиграть золото чемпионата — наверное, что-то в этом есть. Причем про это проклятие я слышал еще ребенком от футболистов «Динамо», ставших чемпионами в последний на сегодня раз — весной 1976 года. Помню, в частности, впечатляющий монолог на эту тему Александра Максименкова — он очень ярко рассказывал, как это все происходило. Была очень большая обида за Севидова на то решение, которое тогда принял центральный совет общества «Динамо». Вроде бы это проклятие заключалось в том, что «Динамо» не выиграет в следующие 50 лет. 47 с последнего золота уже прошло. В динамовской среде принято считать, что проклятие распространяется на чемпионаты», — цитирует Лихачева «Спорт-Экспресс».

Юрий Бубнов, экс-защитник «Динамо»

«Я не знал об этом, знал сын Севидова — Юрий. И как‑то в одном из эфиров я сказал, что «Динамо» будто бы проклято, часто рядом с чемпионством, но выиграть не может. Он мне после эфира и рассказал эту историю. Болельщики слышали, возможно, о ней как о легенде, но это не легенда, а быль», — цитирует Бубнова «Матч ТВ».