В РПЛ ответили на вопрос о штормовом предупреждении в Краснодаре
Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в Краснодаре, где объявлено штормовое предупреждение перед матчем 30-го тура. Об этом «РИА Новости» заявили в РПЛ.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказали в пресс-службе РПЛ.
В городе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы достигают 35 м/с.
В субботу в городе пройдет матч между «Краснодаром» и московским «Динамо», в котором может определиться чемпион.
«Динамо» сейчас лидирует в турнирной таблице (56 очков), «Зенит» на втором месте (54), «Краснодар» — на третьем (53). «Динамо» будет достаточно ничьей, чтобы сталь чемпионом России.
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