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В РПЛ ответили на вопрос о штормовом предупреждении в Краснодаре

РПЛ: следим за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения
В городе перед решающим матчем «Краснодар» — «Динамо» было объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 35 м/с. В РПЛ заявили, что следят за ситуацией
Стадион &laquo;Краснодара&raquo;
Стадион «Краснодара» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в Краснодаре, где объявлено штормовое предупреждение перед матчем 30-го тура. Об этом «РИА Новости» заявили в РПЛ.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказали в пресс-службе РПЛ.

В городе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы достигают 35 м/с.

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Фото:пресс-служба ФК «Динамо»

В субботу в городе пройдет матч между «Краснодаром» и московским «Динамо», в котором может определиться чемпион.

«Динамо» сейчас лидирует в турнирной таблице (56 очков), «Зенит» на втором месте (54), «Краснодар» — на третьем (53). «Динамо» будет достаточно ничьей, чтобы сталь чемпионом России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Динамо Москва штормовое предупреждение
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