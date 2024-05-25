РПЛ: следим за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения

В РПЛ ответили на вопрос о штормовом предупреждении в Краснодаре

В городе перед решающим матчем «Краснодар» — «Динамо» было объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 35 м/с. В РПЛ заявили, что следят за ситуацией

Стадион «Краснодара» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в Краснодаре, где объявлено штормовое предупреждение перед матчем 30-го тура. Об этом «РИА Новости» заявили в РПЛ.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказали в пресс-службе РПЛ.

В городе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы достигают 35 м/с.

В субботу в городе пройдет матч между «Краснодаром» и московским «Динамо», в котором может определиться чемпион.

«Динамо» сейчас лидирует в турнирной таблице (56 очков), «Зенит» на втором месте (54), «Краснодар» — на третьем (53). «Динамо» будет достаточно ничьей, чтобы сталь чемпионом России.