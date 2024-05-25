В Краснодаре ветер обрушил крышу на детей перед торжественной линейкой

Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

По словам главы города, есть пострадавшие. Сколько их, он не уточнил. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия также находятся спасатели и полиция. К школе поехал заместитель мэра Игорь Михайлов.

Прокуратура Краснодарского края уточнила, что часть крыши сорвало около 08:18 по местному времени. По данным ведомства, пострадали около 12 детей — они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устаналивается, добавила прокуратура.

РБК обратился за комментарием в офис мэра Краснодара, департамент образования города и региональное управление МЧС.

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