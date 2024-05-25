Увидит ли Россия нового чемпиона. Что важно знать о финальном туре РПЛ

В России впервые с 2008 году может появиться новый чемпион: главное о финише РПЛ

Перед последним туром три клуба «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендуют на то, чтобы стать чемпионами России. Каковы шансы каждого из них, и кто претендует на вылет из РПЛ — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Чемпионская встреча

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Чемпионство РПЛ будет зависеть от центральной игры заключительного тура «Краснодар» — «Динамо». Дома «бело-голубые» уступили «Краснодару» со счетом 1:3, а потому поражение в очной встрече не позволит им претендовать на золото.

Победная серия «Динамо» в РПЛ достигла шести матчей, «бело-голубые» повторили свой рекорд. Кроме того, «Динамо» забивает в 17 матчах РПЛ подряд, в последний раз у них была серия лучше в 1994 году (19 матчей — клубный рекорд). Однако существует вероятность, что «бело-голубые» недосчитаются в этой игре своего ведущего нападающего. Константин Тюкавин не смог доиграть прошлый матч из-за повреждения. Но как сказал агент нападающего «РБ Спорт», игрок сможет выйти на поле с первых минут.

«Краснодару» для того, чтобы завоевать первое золото в истории необходимо заработать три очка, при этом «быкам» необходимо, чтобы «Зенит» не выиграл в параллельном матче с «Ростовом».

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение «Краснодару», при этом они не верят, что «бело-голубые» будут «сушить» игру ради достижения ничейного результата.

В любом случае при успехе «Динамо» или «Краснодара» впервые с 2008 года в списке чемпионов России появится новая команда.

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Команда Мурада Мусаева в прошлом туре прервала трехматчевую безвыигрышную серию, вырвав победу в концовке матча с «Сочи» (3:2). Более того, «Краснодар» в прошлом туре забил впервые за последние четыре матча.

Встречу рассудит Сергей Карасев. Оба клуба не проигрывают в матчах при судействе Карасева с 2022 года. В последний раз «Краснодар» уступил в апреле того года «Крыльям Советов» (0:2), а «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) в сентябрьском матче сезона 2022/23. После этого «Краснодар» при судействе Карасева четыре раза сыграл вничью и один раз победил, «Динамо» два раза выиграло и один раз сыграло вничью.

В последних пяти очных встречах РПЛ каждая из команд по два раза выиграла и проиграла и один раз сыграла вничью.

Сможет ли Карпин остановить «Зенит»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

В прошлом туре «Зенит» разгромил в Грозном «Ахмат» со счетом 1:5 благодаря пяти голам Матео Кассьеры. Колумбиец оформил первый пента-трик в чемпионатах России с 1998 года.

Петербургский клуб прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и сохранил отставание в два очка от лидирующего «Динамо», занимая второе место в турнирной таблице с 54 очками. «Зениту» для победы в чемпионате необходимо одержать победу и надеяться на то, что «Динамо» проиграет в матче с «Краснодаром». При ничьей в параллельном матче петербуржцы догонят «Динамо». Но обе очные встречи остались за москвичами, и действующий регламент отдаст им победу.

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, с 43 очками занимает шестое место. В прошлом туре ростовчане обыграли «Балтику» (2:1), одержав первую победу за последние четыре матча: ранее они уступили калининградскому клубу в Кубке России, «Локомотиву» и «Рубину» в чемпионате.

В последних пяти очных встречах «Зенит» дважды победил и три раза сыграл вничью. В матче первого круга РПЛ «Ростов» и «Зенит» не смогли определить победителя, сыграв с ничейным счетом 1:1. Букмекеры не верят, что «Ростов» сможет отобрать очки у петербургской команды в гостях.

Шансы на чемпионство

По прогнозам аналитической компании Opta Sports московский клуб является фаворитом на победу в чемпионате России. Суперкомпьютер оценивает шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

С вероятностью 50,5% петербургский клуб станет вице-чемпионом. У «Краснодара» шанс на победу после победы над «Сочи» в прошлом туре в чемпионате снизился с 19,8% до 18,7%, а вероятность стать вице-чемпионами составила 30,9%. Opta считает, что команда финиширует третьей — 50,5%.

Кто борется за выживание

Перед заключительным туром воронежский «Факел» и «Пари НН» находятся в зоне стыковых матчей, набрав по 29 очков и занимая 13-е и 14-е место соответственно. Однако стоит отметить, что отставание от «Урала» (11-е место) и «Оренбурга» (12-е место), составляет лишь одно очко.

Для борьбы за сохранение прописки в РПЛ воронежскому клубу необходима победа над «Ахматом», а нижегородской команде — над «Крыльями Советов» при условии, что «Урал» уступит ЦСКА, а «Оренбург» — «Спартаку».

«Балтика», которая выступает в нынешнем сезоне РПЛ впервые за 25 лет, занимает 15-ю строчку, отставая на три балла от зоны стыковых матчей. Калининградский клуб, которому необходимо надеяться на осечку «Пари НН» и «Факела», сыграет в домашнем матче с «Локомотивом».

«Сочи», который еще в сезоне 2021/22 завоевал серебряные медали, с 23 очками расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ и потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе