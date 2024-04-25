«СКА-1946» во второй раз стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги

Молодежная команда СКА во второй раз стала обладателем Кубка Харламова

«СКА-1946» в пяти матчах обыграл ярославский «Локо». Самым ценным игроком Кубка Харламова признали нападающего петербургского клуба Владислава Романова

Фото: Официальный сайт ХК «‎СКА-1946»

Петербургский «СКА-1946» победил ярославский «Локо» в финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и во второй раз завоевал Кубок Харламова.

Хоккеисты петербургского клуба одержали победу в пятом матче серии со счетом 2:1 и выиграли серию со счетом 4–1.

Cамым ценным игроком плей-офф признали нападающего армейцев Владислава Романова, который набрал 26 (9 шайб + 17 передач) очков.

В предыдущий раз «СКА-1946» побеждал в МХЛ в 2022 году.

У «Локо» три трофея (2016, 2018 и 2019 годы).

Главная команда СКА вылетела из плей-офф КХЛ во втором раунде от «Автомобилиста» (1–4), а «Локомотив» уступил в финале Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» (0–4).