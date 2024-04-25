Молодежная команда СКА во второй раз стала обладателем Кубка Харламова
Петербургский «СКА-1946» победил ярославский «Локо» в финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и во второй раз завоевал Кубок Харламова.
Хоккеисты петербургского клуба одержали победу в пятом матче серии со счетом 2:1 и выиграли серию со счетом 4–1.
Cамым ценным игроком плей-офф признали нападающего армейцев Владислава Романова, который набрал 26 (9 шайб + 17 передач) очков.
В предыдущий раз «СКА-1946» побеждал в МХЛ в 2022 году.
У «Локо» три трофея (2016, 2018 и 2019 годы).
Главная команда СКА вылетела из плей-офф КХЛ во втором раунде от «Автомобилиста» (1–4), а «Локомотив» уступил в финале Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» (0–4).
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