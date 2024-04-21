Роман Ротенберг: никому не интересен тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ

Ротенберг назвал никому не интересным хоккей, в который играют в КХЛ

Тренер СКА поддержал мнение Александра Мальцева о том, что в России стали играть в канадский хоккей с постоянной борьбой за шайбу. Роман Ротенберг считает, что нужно возвращаться к советскому стилю, который «в ДНК» у игроков

Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил «Чемпионату», что в КХЛ надо стремиться к возвращению советского стиля игры в хоккей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев сказал «Спорт-Экспрессу», что российский хоккей стал напоминать канадский — «вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба». По его словам, раньше в каждой команде были игровики, благодаря которым были «красивые комбинации и куча голов».

«Александр Николаевич Мальцев правильно сказал — тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил. Но нам нужно вместе задуматься об этом. <...> Как в «Барселоне» была «тики-така», таким был и советский хоккей, его культура», — сказал Ротенберг.

Тренер добавил, что комбинационный стиль «в нашей ДНК» и «мы должны играть в такой хоккей».

СКА во втором раунде плей-офф проиграл «Автомобилисту» в пяти матчах.

«Тики-така» — футбольная тактика, основанная на коротких пасах и постоянном владении мячом.