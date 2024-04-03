Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида

Луис Рубиалес вернулся из Доминиканской Республики, куда уехал после скандала с поцелуем футболистки, в Мадрид и сразу был задержан. Его допросили по делу о коррупции в федерации в годы его руководства

Фото: Susana Vera / Reuters

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан в аэропорту Мадрида после возвращения из Доминиканской Республики в рамках расследования дела о коррупции, после дачи показаний в офисе Гражданской гвардии его отпустили. Об этом сообщает Efe.

Источники агентства сообщили, что Рубиалесу зачитали его права, допросили и проверили его мобильные девайсы.

Защита бывшего функционера сообщила, что повестку в суд Рубиалесу не вручали и он вернулся не по требованию судьи.

Рубиалес стал фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет, когда он был во главе организации.

В марте в офисе RFEF и доме Рубиалеса прошли обыски.

В прошлом году Рубиалес оказался в центре скандала из-за того, что поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо против ее воли после победы на чемпионате мира. Рубиалесу пришлось покинуть пост, который он занимал с 2018 года, ФИФА отстранила его от футбола на три года.

В марте прокуратура запросила для него 2,5 года тюрьмы за поцелуй Эрмосо.