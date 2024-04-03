Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида
Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан в аэропорту Мадрида после возвращения из Доминиканской Республики в рамках расследования дела о коррупции, после дачи показаний в офисе Гражданской гвардии его отпустили. Об этом сообщает Efe.
Источники агентства сообщили, что Рубиалесу зачитали его права, допросили и проверили его мобильные девайсы.
Защита бывшего функционера сообщила, что повестку в суд Рубиалесу не вручали и он вернулся не по требованию судьи.
Рубиалес стал фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет, когда он был во главе организации.
В марте в офисе RFEF и доме Рубиалеса прошли обыски.
В прошлом году Рубиалес оказался в центре скандала из-за того, что поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо против ее воли после победы на чемпионате мира. Рубиалесу пришлось покинуть пост, который он занимал с 2018 года, ФИФА отстранила его от футбола на три года.
В марте прокуратура запросила для него 2,5 года тюрьмы за поцелуй Эрмосо.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?